Genève Musée d'art et d'histoire Genève LE JEUDI DES PATATES! Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’évènement: Genève

LE JEUDI DES PATATES! Musée d’art et d’histoire, 28 octobre 2021, Genève. LE JEUDI DES PATATES!

Musée d’art et d’histoire, le jeudi 28 octobre à 18:00

Contes —— ### À 18h – _Le prince serpent, Peau d’âne et autres histoires_ Une robe comme la lune, une autre comme le soleil: suivez les histoires de vêtements extraordinaires, contées par Casilda Regueiro Durée: 45 minutes Enfants dès 6 ans, sur réservation Spectacle ——— ### À 19h – _Chorale de caractèreS_ Les Georges Clownés se préparent depuis des années à la Grande Rencontre des Petites Chorales Rurales. Ils partagent leur tour de chant, théâtre d’accidents, coups de cœur, coups de blues, coups de gueule, coups sans blessure. Laissez-vous embarquer dans un grand huit d’émotions. Durée: 1 heure Enfants dès 6 ans, sur réservation MESURES SANITAIRES L’entrée au musée ainsi que toutes nos activités sont uniquement accessibles sur présentation d’un certificat COVID avec code QR valable et d’une pièce d’identité. Les personnes de moins de 16 ans ne sont pas concernées.

CHF 5.- adultes, CHF 3.- enfants

Dans le cadre du programme d’activités pour les familles durant les vacances d’octobre Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T18:00:00 2021-10-28T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Musée d'art et d'histoire Adresse Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Ville Genève lieuville Musée d'art et d'histoire Genève