Le Jeudi 31 Mars 2022 – 13h à 17h L’ Amitié Judéo-Musulmane organise dans le carde de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme une sortie visite des lieux de culte de l’Essonne avec 30 jeunes de l’association Unis-Cité 91. * ( Initialement prévu le Jeudi 24 Mars 2022 décaler au Jeudi 31 Mars 2022) Cordialement L’ Amitié Judéo-Musulmane organise dans le carde de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme une sortie visite des lieux de culte. 1 rue Jean Moulin 91130 Ris Orangis 1 rue Jean Moulin 91130 Ris Orangis Ris-Orangis Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T13:00:00 2022-03-31T17:00:00

