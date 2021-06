Luxeuil-les-Bains Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Le jeu des stèles Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

le samedi 3 juillet à Musée de la Tour des Échevins

Découvre les stèles gallo-romaines de Luxeuil, seras-tu capable de retrouver les objets et les animaux qui se cachent dans ces sculptures ?

Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles.

Musée de la Tour des Échevins 36 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains

2021-07-03T16:00:00 2021-07-03T17:00:00;2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T19:00:00

