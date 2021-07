Massy Opéra de Massy Essonne, Massy Le Jeu des Ombres Opéra de Massy Massy Catégories d’évènement: Essonne

Massy

Le Jeu des Ombres Opéra de Massy, 20 avril 2022-20 avril 2022, Massy. Le Jeu des Ombres

du mercredi 20 avril 2022 au jeudi 21 avril 2022 à Opéra de Massy

Pour ce spectacle, le metteur en scène Jean Bellorini a demandé à Valère Novarina, poète génial à la langue débordante, de s’emparer du mythe d’Orphée, ce jeune homme qui descendit aux Enfers pour sauver sa bien-aimée. Sur scène, le texte se marie à la musique composée par Monteverdi pour son Orfeo en 1607.

Tarif unique 30 €

Valère Novarina / Jean Bellorini Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T20:00:00 2022-04-20T22:15:00;2022-04-21T20:00:00 2022-04-21T22:15:00

