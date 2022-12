Le Jeu des Nains Portent Quoi ? Janzé Janzé Roche aux Fées Communauté Janzé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Janzé Du 17/12/2022 au 02/01/2023, Enigmaparc vous propose le jeu des « nains portent quoi ? » pour gagner des cadeaux. Un énigme supplémentaire dans l’allée centrale du parc . Vous devrez deviner les sobriquets des nains mis en scène dans le décor de Noël. Un tirage au sort aura lieu parmi les bonnes réponses avec à gagner :

Prix 1 : un repas au « Re-père » pour 2 adultes et 2 enfants (valeur 84€) : se mettre en appétit…

Prix 2: une entrée duo gratuite à l’espace nordique des Ondines pour un moment détente à 2 (valeur 28€) : se détendre…

3 ème prix : 2 entrées pour La Ballue, côté jardins (valeur 19€) : s’émerveiller…

4ème prix : 2 entrées pour visiter le Château de Fougères (valeur 18€): En avant chevalier !

5ème prix : 2 entrées pour la porte des Secrets (valeur 16€) : s’émouvoir

6ème prix – 7ème et 8 ème prix : un coffret dégustation de terrines des Poulets de Janzé : Déguster … contact@enigmaparc.fr +33 2 99 47 07 65 http://www.enigmaparc.fr/ Janzé

