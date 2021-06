Le jeu des chevaliers Graye-sur-Mer, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Graye-sur-Mer.

Le jeu des chevaliers 2021-07-21 10:30:00 – 2021-07-21 12:00:00

Graye-sur-Mer Calvados Graye-sur-Mer

Visite au cœur de l’histoire propose une animation historique et ludique inspirée de la balle au prisonniers et d’un jeu historique viking,

Accompagnés de 2 guides en costumes les enfants sont amenés à jouer sur la plage et à se plonger dans l’histoire médiévale.

