Pauillac

Le Jeu des Accords Mets & Vins au château Fonbadet Pauillac, 16 octobre 2021, Pauillac. Le Jeu des Accords Mets & Vins au château Fonbadet 2021-10-16 13:30:00 – 2021-10-16 18:30:00

Pauillac Gironde EUR 20 Le Jeu des Accords Mets & Vins se déroule de la manière suivante :

5 mets, 5 vins différents. Le but étant de trouver l’accord parfait.

Le client goûte donc, les mets, ainsi que les vins.

Une bonne réponse vaut 1 point.

Chaque client repartira avec un diplôme d’accords mets & vins.

