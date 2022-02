Le jeu des 1000 jobs La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Le jeu des 1000 jobs
La Fabrik by MIE – Avant-Poste, 22 février 2022, Roubaix.

La Fabrik by MIE – Avant-Poste, le mardi 22 février à 14:00

**Besoin de vous orienter ? De changer de métier ou de vous informer sur le marché de l’emploi ?** **Découvrez les métiers les plus recherchés de la métropole.** Basé sur **un quizz et un jeu d’association**, l’atelier des **métiers porteurs** vous permettra de mieux comprendre la situation de l’**emploi sur la métropole**, d’identifier les filières les plus dynamiques et de découvrir le top 40 des métiers les plus recrutés sur la métropole. Chaque métier peut être illustré par le visionnage d’un **témoignage vidéo** et par la remise d’un fiche synthétique reprenant : **description du métier, qualités recherchées, parcours de formation recommandés**. **Grâce aux casques de réalité virtuelle, plongez-vous dans des univers métiers !** Inscription par téléphone ou via le formulaire.

Venez explorer les métiers qui recrutent et tester votre voie !

2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T16:00:00

