La Fabrik by MIE – Avant-Poste, le mardi 11 janvier 2022 à 14:00

Venez explorer les métiers qui recrutent et tester votre voie ! Besoin de vous orienter ? De changer de métier ou de vous informer sur le marché de l’emploi ? Découvrez les métiers les plus recherchés de la métropole. Basé sur un quizz et un jeu d’association , l’atelier des métiers porteurs vous permettra de mieux comprendre la situation de l’emploi sur la métropole, d’identifier les filières les plus dynamiques et de découvrir le top 40 des métiers les plus recrutés sur la métropole. Chaque métier peut être illustré par le visionnage d’un témoignage vidéo et par la remise d’un fiche synthétique reprenant : description du métier, qualités recherchées, parcours de formation recommandés. Grâce aux casques de réalité virtuelle, plongez-vous dans des univers métiers ! Découvrez les métiers les plus recherchés de la métropole. La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

