Salle des fêtes, le mercredi 24 novembre à 17:00

Pour y participer, il suffit de vous présenter pour la sélection et l’enregistrement à 17h pour les adultes et à 18h30 pour les jeunes + les adultes. Le jeu est accessible à tous, sans inscription ni obligation de participer. Il est inutile de s’inscrire à l’avance : la sélection des candidats au Jeu des 1000 euros s’effectue sur place, avec le public. ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE ! dans la limite des places disponibles Pass Sanitaire obligatoire Le Jeu des 1000 euros de FRANCE INTER présenté par Nicolas Stoufflet vient à L’Union ! Salle des fêtes 6 avenue des Pyrénées, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne

