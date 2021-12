Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône, Lambesc Le Jeu d’échecs : Histoire, actualité et initiation Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Le Jeu d’échecs : Histoire, actualité et initiation Lambesc, 26 janvier 2022, Lambesc. Le Jeu d’échecs : Histoire, actualité et initiation Médiathèque 6 Avenue De la Résistance Lambesc

2022-01-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-01-26 Médiathèque 6 Avenue De la Résistance

Lambesc Bouches-du-Rhône Récemment, il a été mis en valeur par la série « Le Jeu de la dame », ce qui a donné un élan supplémentaire au sein de nombreux clubs et associations dans le monde.

L’histoire de ce jeu millénaire ainsi que ses grands principes seront présentés à travers les époques et ses grands champions.

Après la conférence, nous proposerons une séance d’initiation pour les débutants ainsi que la possibilité de faire quelques parties pour les initiés. Jeu de stratégie par excellence, les échecs sont indémodables et permettent de développer et mettre en œuvre des capacités de réflexion et d’analyse.

Médiathèque 6 Avenue De la Résistance Lambesc