2022-04-14 14:00:00 – 2022-04-14 16:30:00

Obernai Bas-Rhin EUR Suivez la piste des gnomes pour aller découvrir les mystères de la forêt. Le conteur laisse des indices dans les histoires qu’il raconte, pour résoudre des énigmes. Avec contes, Land’art et création de mobiles. Pour les enfants de 5 à 10/12 ans accompagnés d’un parent.

