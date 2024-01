IAM 1ERE PARTIE LE JEU DE PAUME Blois, 12 avril 2024, Blois.

Le Chato’do en partenariat avec AgglopolysFormé en 1989 et originaire de Marseille, IAM est le groupe de rap emblématique composé de Akhenaton, Shurik’n, Kheops, Imhotep et Kephren. Ils reviennent avec leur « HH HISTORY TOUR » pour un concert exceptionnel au Jeu de Paume en partenariat avec Agglopolys.Tarif – de 15 ans au jour de la représentation sur justificatif obligatoire. Sans justificatif le tarif plein sera appliqué, l’accès à la salle pourra être refusé le cas échéant.Personnes à mobilité réduite et accompagnants : contactez-nous sur administration@chatodo.comOuverture des portes à 20h00Première partie à 21H00Bar et petite restauration disponible sur place

Tarif : 27.20 – 45.50 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE JEU DE PAUME 66, AVENUE DE CHÂTEAUDUN 41000 Blois 41