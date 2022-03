Le Jeu de Pâques Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps Catégories d’évènement: Bruère-Allichamps

Cher

Le Jeu de Pâques Bruère-Allichamps, 17 avril 2022, Bruère-Allichamps. Le Jeu de Pâques Bruère-Allichamps

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-17 18:30:00

Bruère-Allichamps Cher Bruère-Allichamps 7 EUR 7 Petits et grands partent dans le parc de l’abbaye à la découverte des animaux ovipares grâce à un parcours ponctué d’énigmes et de devinettes. Une surprise chocolatée récompense les enfants à la fin du jeu ! tourisme@departement18.fr +33 2 48 62 01 01 Bruère-Allichamps

