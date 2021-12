Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Le Jeu de l’évolution Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

**Le Jeu de l’évolution** Les CJBG ont inauguré un jeu vidéo sur mur tactile ! Elaboré à partir de deux projets de recherches scientifiques, ce dispositif tactile invite le public à jouer avec les mécanismes de l’évolution grâce à une simulation d’abord simple. Au fil des niveaux, le modèle s’affine jusqu’à pouvoir expliquer des phénomènes complexes tels que la dérive génétique ou la sélection naturelle. Ce dispositif permet d’accueillir des classes du secondaire lors d’activités autour de l’évolution. Le jeu est accessible librement aux horaires d’ouverture du **Botanic Shop.** Une borne à questions permet au public de poser des questions à nos chercheurs. Réalisé dans le cadre de l’exposition: _**Le grand bazar de l’évolution**_ (20.05 -17.10.2021) Découvrez sur un grand mur tactile les mécanismes de l’évolution ! Jouez et observez la biodiversité se construire ou disparaître… au fil du temps. Gratuit Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

