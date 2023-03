Le Jeu de l’Amour et du Hasard – Théâtre de l’Epée de Bois, Paris EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE, 18 mars 2023, PARIS.

THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente ce spectacle « Ce qui lui en coûte à se déterminer ne me le rend que plus estimable. Il pense qu’il chagrinera son père en m’épousant ; il croit trahir sa fortune et sa naissance. Voilà de grands sujets de réflexions ; je serai charmée de triompher. Mais il faut que j’arrache ma victoire, et non pas qu’il me la donne ; je veux un combat entre l’amour et la raison. » Silvia, Acte III, scène 4. Monsieur Orgon a choisi un bon parti pour sa fille, mais lui permet de le refuser, si le cœur n’y est pas. Pour étudier à loisir son futur, Silvia échange son « costume » avec celui de sa femme de chambre, Lisette, ignorant que son promis Dorante a fait de même. Il se présente dans la maison d’Orgon sous le nom de Bourguigon au service de Dorante « joué » par Arlequin qui se pavane dans les habits de son maître. Chacun croit mener la danse et s’éprend de celui ou celle qui lui est socialement interdit (e). Monsieur Orgon et son fils Mario sont les seuls à connaître la supercherie. Ils décident de confier l’issue de cette aventure aux « Jeux de l’amour et du hasard ». Dans cette comédie aux dialogues étincelants, Marivaux trouble l’ordre établi, renverse les rapports de classes, révèle le rôle des apparences et leur ambivalence. Complications, quiproquos, autant de péripéties joyeuses dont les serviteurs et les femmes se relèvent le plus aisément. Mais tout rentrera dans l’ordre, car si l’amour a ses raisons, elles ne dérogent pas aux rapports de classes…Comédiens: Marie-Pierre NouveauPhilippe Calvario en alternance avec Mathurin Voltz Sheila O’Connor Luc-Emmanuel Betton en alternance avec Hugues Jourdain Nathanaël Maïni Eric Guého en alternance avec Frédéric Chevaux Eric Gueho, Jérémie Bedrune, Luc-Emmanuel Betton, Marie-Pierre Nouveau, Philippe Calvario, Frédéric Chevaux, Marivaux, Mathurin Voltz

EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE PARIS Route du champs de manoeuvre Paris

