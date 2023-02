LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE, 19 mars 2023, PARIS. LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 16:30 (2023-03-02 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente ce spectacle Du jeu de rôle au jeu de massacre :Les maîtres et les valets échangent leur rôle pour tester le cœur de l’autre. Ironie du sort, les deux couples font de même et chacun se trouve en face de sa chacune sans le savoir, le jeu de « massacre amoureux » peut commencer. Eric Gueho, Jérémie Bedrune, Luc-Emmanuel Betton, Marie-Pierre Nouveau, Philippe Calvario, Frédéric Chevaux, Marivaux, Mathurin Voltz Eric Gueho, Jérémie Bedrune, Luc-Emmanuel Betton, Marie-Pierre Nouveau, Philippe Calvario, Frédéric Chevaux, Marivaux, Mathurin Voltz Votre billet est ici EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE PARIS Route du champs de manoeuvre Paris THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente ce spectacle Du jeu de rôle au jeu de massacre :

Les maîtres et les valets échangent leur rôle pour tester le cœur de l’autre. Ironie du sort, les deux couples font de même et chacun se trouve en face de sa chacune sans le savoir, le jeu de « massacre amoureux » peut commencer. .24.2 EUR24.2. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu EPEE DE BOIS - SALLE EN PIERRE Adresse Route du champs de manoeuvre Ville PARIS Tarif 24.2-24.2 lieuville EPEE DE BOIS - SALLE EN PIERRE PARIS Departement Paris

EPEE DE BOIS - SALLE EN PIERRE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE 2023-03-19 was last modified: by LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD EPEE DE BOIS – SALLE EN PIERRE EPEE DE BOIS - SALLE EN PIERRE 19 mars 2023 EPEE DE BOIS - SALLE EN PIERRE PARIS

PARIS Paris