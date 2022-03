“Le Jeu de l’amour et du hasard” par Les Jacquemarts de Dijon Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

“Le Jeu de l’amour et du hasard” par Les Jacquemarts de Dijon Dijon, 2 avril 2022, Dijon. “Le Jeu de l’amour et du hasard” par Les Jacquemarts de Dijon Salle des Garde de l’Hôtel de Vogüé 8 Rue de la Chouette Dijon

2022-04-02 – 2022-04-02 Salle des Garde de l’Hôtel de Vogüé 8 Rue de la Chouette

Dijon Côte-d’Or EUR 0 0 Venez (re)découvrir “Le Jeu de l’amour et du hasard” de Marivaux, les 02 & 03 avril prochains dans une mise en scène centrée sur l’essentiel, portée par de jeunes acteurs amateurs mais prometteurs ! Soutenus depuis plus d’un an par la Mairie de Dijon, ils investiront la magnifique salle des Gardes de l’Hôtel de Vogüé pour un spectacle grandiose. Les Jacquemarts, ce sont une dizaine de jeunes bourguignons fiers de leurs racines, qui cherchent à promouvoir et populariser la culture française par le théâtre, tout en reversant leurs bénéfices pour la restauration du patrimoine. L’an passé, ils avaient repris Les Fourberies de Scapin dans la cour de l’Hôtel devant plus de 400 spectateurs. Devant ce succès, ils reviennent cette année avec un programme encore plus ambitieux et des costumes à couper le souffle ! Nous pensons que cette jeune troupe pourrait vous intéresser, tant par son ancrage bourguignon que par ses objectifs et ses moyens. Parler de nous, c’est donc contribuer à soutenir notre mission au service de la culture ! Représentations : Samedi 02 avril 15h, Samedi 02 avril 20h, Dimanche 03 avril 15h. Durée : 1h45

Tout public (à partir de 6 ans) Prix : Gratuit (participation au chapeau), réservations sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/les-jacquemarts/ lesjacquemarts@gmail.com https://lesjacquemarts.com/ Venez (re)découvrir “Le Jeu de l’amour et du hasard” de Marivaux, les 02 & 03 avril prochains dans une mise en scène centrée sur l’essentiel, portée par de jeunes acteurs amateurs mais prometteurs ! Soutenus depuis plus d’un an par la Mairie de Dijon, ils investiront la magnifique salle des Gardes de l’Hôtel de Vogüé pour un spectacle grandiose. Les Jacquemarts, ce sont une dizaine de jeunes bourguignons fiers de leurs racines, qui cherchent à promouvoir et populariser la culture française par le théâtre, tout en reversant leurs bénéfices pour la restauration du patrimoine. L’an passé, ils avaient repris Les Fourberies de Scapin dans la cour de l’Hôtel devant plus de 400 spectateurs. Devant ce succès, ils reviennent cette année avec un programme encore plus ambitieux et des costumes à couper le souffle ! Nous pensons que cette jeune troupe pourrait vous intéresser, tant par son ancrage bourguignon que par ses objectifs et ses moyens. Parler de nous, c’est donc contribuer à soutenir notre mission au service de la culture ! Représentations : Samedi 02 avril 15h, Samedi 02 avril 20h, Dimanche 03 avril 15h. Durée : 1h45

Tout public (à partir de 6 ans) Prix : Gratuit (participation au chapeau), réservations sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/les-jacquemarts/ Salle des Garde de l’Hôtel de Vogüé 8 Rue de la Chouette Dijon

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Salle des Garde de l'Hôtel de Vogüé 8 Rue de la Chouette Ville Dijon lieuville Salle des Garde de l'Hôtel de Vogüé 8 Rue de la Chouette Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

“Le Jeu de l’amour et du hasard” par Les Jacquemarts de Dijon Dijon 2022-04-02 was last modified: by “Le Jeu de l’amour et du hasard” par Les Jacquemarts de Dijon Dijon Dijon 2 avril 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or