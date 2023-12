Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux Théâtre Le Lucernaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Lutte des classes et cœurs en lutte. Le Jeu de l’amour et du hasard dissèque le sentiment amoureux et l’insurrection de la jeunesse, dans une insatiable quête de vérité. Pour sonder la sincérité de Dorante, qu’on lui destine sans l’avoir jamais rencontré, Silvia échange son habit avec sa servante Lisette. Ce qu’elle ignore, c’est que son prétendant a recours au même stratagème avec son valet Arlequin. Ainsi travestis, les deux couples seront donc les dupes de ce jeu de hasard et d’amour orchestré par le père de Silvia et son fils Mario. Parviendront-ils à sortir de ce cruel labyrinthe amoureux ? C’est évidemment tout l’enjeu de ce scénario génial, épuisant pour ceux qui en sont les victimes, réjouissant pour ceux qui les manipulent. Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 26 janvier 2024 à l’issue de la représentation. « Un champ de bataille de tentations. » – Télérama « Le public est debout, applaudi à tout rompre. » – La Croix « Totalement réjouissant. » – M la Scène « Rires, pleurs, émotions en rafale. » – BAM Théâtre Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris Contact : https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/le-jeu-de-lamour-et-du-hasard +33145445734 https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.lucernaire.fr/theatre/le-jeu-de-lamour-et-du-hasard/

