LE JEU DE LA VERITE THEATRE A L’OUEST Auray, samedi 29 juin 2024.

La célèbre comédie avec un nouvelle génération de comédiens !Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme chaque semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et Eric qu’il a retrouvé Margaux, la bombe du lycée dont ils étaient fous amoureux, et qu’elle va arriver d’un instant à l’autre. Son entrée en scène provoque la surprise générale. Pour briser la glace, ils décident de jouer au jeu de la vérité, comme dans leur jeunesse… Le Saviez-vous ?Depuis sa création il y a 18 ans, Le Jeu de la vérité a séduit 400 000 spectateurs en France. Il a été traduit en 4 langues, joué dans 8 pays, et adapté au cinéma. La pièce de Philippe Lellouche est de retour, incarnée par une nouvelle génération de comédiens : Salomé Brécourt, Sam Lellouche, Benjamin Baffie et Julien Crampon.Auteur : Philippe Lellouche Metteur en scène : David Brécourt

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-06-29 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56