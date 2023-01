Le jeu de la vérité Tarascon Tarascon Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-01-15 15:00:00 15:00:00 – 2023-01-15 16:30:00 16:30:00

Bouches-du-Rhône EUR 10 28 Son entrée en scène provoque la surprise générale. Pour briser la glace, ils décident de jouer au jeu de la vérité, comme dans leur jeunesse…

La pièce à succès de Philippe Lellouche est de retour, incarnée par une nouvelle génération de comédiens.

Depuis sa création il y a 18 ans, Le jeu de la vérité a séduit 400 000 spectateurs en France, été traduit en 4 langues, joué dans 8 pays, et adapté au cinéma.



« L’énergie de la pièce est intacte. » JT de TF1

« Passage de relais réussi pour la nouvelle génération. » BFM TV

« Une histoire de retrouvailles et de quiproquos. » JT de M6

« Une comédie irrésistible. » Télé Loisirs



Prométhée production

De : Philippe Lellouche

Mise en scène : David Brécourt

Avec : Emma Smet, Sam Lellouche, Clément Moreau et Alexandre Bierry

Production : Palais des Glaces – Jean-Pierre Bigard et Friends Zone Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme chaque semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et Éric qu’il a retrouvé Margaux, la bombe du lycée dont ils étaient fous amoureux, et qu’elle va arriver d’un instant à

l’autre ! +33 4 90 91 51 02 Billetterie du Théatre Théâtre 2 Rue Eugène Pelletan Tarascon

