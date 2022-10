Le jeu de la crèche

Le jeu de la crèche



2022-12-17 17:30:00 – 2022-12-17 19:00:00 Depuis des temps éloignés, les habitants de Turckheim aiment fêter Noël ! Il l’ont toujours fait avec recueillement, émotion et tendresse.

Les archives de la paroisse Sainte Anne de Turckheim nous donnent d’intéressants détails sur la façon dont fut donnée le 1er janvier 1690 un spectacle par les enfants de la commune. Vers midi apparurent dans une étable des garçons et des filles qui offrirent des cadeaux à l’enfant Jésus. La chorale des Séraphins se joindra aux enfants et vous enchantera par ses chants. Reconstitution du jeu de la crèche joué en 1690 par les enfants de la commune, avec la participation de la chorale des Séraphins qui vous enchantera par ses chants. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

