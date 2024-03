Le jeu de la barbotine Atelier sensoriel 3-6 ans Rouen, dimanche 7 avril 2024.

Le jeu de la barbotine Atelier sensoriel 3-6 ans Rouen Seine-Maritime

Une grande planche, une blouse, de la terre diluée, des petites mains… Le jeu de la barbotine est une invitation à écouter ses sensations, à dessiner, glisser, lisser barboter ! Pas de règle, pas de modèle, pas d’outil une parenthèse avec l’argile. Venez vivre un moment hors du temps avec votre enfant et découvrez cet atelier d’éveil. Amandine, notre céramiste animatrice, vous accueillera avec plaisir et bienveillance. Vous aurez peut-être alors envie de découvrir les ateliers dédiés aux 3-6 ans que nous proposons tout au long de l’année.

3-6 ans | environ 1h | samedi 6 avril et dimanche 7 avril à 10h | matériel et blouse compris | 12€/enfant | la présence d’un accompagnant est demandée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 11:00:00

186 Rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie contact@galeriedesartsdufeu.fr

