Le JE par le JEU Centre Sportif Régional Alsace, 11 avril 2022, Mulhouse.

Le JE par le JEU

du lundi 11 avril au vendredi 15 avril à Centre Sportif Régional Alsace

Ouvrir de nouveaux horizons à des jeunes de 8 à 13 ans en leur apprenant à découvrir des jeux éducatifs et ludiques qu’ils pourront reproduire dans leur cercle familial. L’équipe pédagogique a comme ambition de permettre aux jeunes d’expérimenter tous types de jeux, des jeux de rôles, des jeux d’équilibre (associant le dispositif SRAV Savoir Rouler A Vélo), des jeux de contrôle de soi (avec le mur d’escalade), des jeux d’agilité (comme la magie ou le cirque), des jeux de culture générale associant du calcul mental et des connaissances en histoire,géographie et en langues vivantes. Pour ce faire, différentes activités seront proposées : des jeux de société, des pratiques sportives, des activités culturelles et d’expression corporelle, des cours de langues vivantes (allemand et anglais). Chaque demi-journée, plusieurs thématiques seront proposées. Le principe est d’associer une pratique à un temps de réflexion et à un temps de jeu de société. (Ex : pratique du vélo comme jeu d’équilibre, suivi d’un temps d’échange sur le code de la route complété par une partie de 1000 bornes). Une alternance sera faite entre des apprentissages intellectuels et des activités ludiques. Par la coopération et les échanges, le ”JE” devrait se rapprocher du ”NOUS”. Echanger, collaborer, accepter les règles et comprendre leur importance. Il s’agit pour les jeunes de profiter de ces moments pour mieux connaître les différents quartiers de leur ville. En profitant que les jeunes viennent de quartiers différents, d’origines différentes, les animateurs mettront en valeur les qualités des jeunes vers un objectif commun : UNE PARTICIPATION COLLECTIVE MULTI ACTIVITES. **A- Impliquer les jeunes et favoriser la notion de connaissance de soi, respect, d’acceptation des différences et de mixité sociale.** 1 Favoriser l’autonomie du jeune en laissant la possibilité de s’autogérer. – Préparer des activités en amont avec l’équipe d’animation au regard du groupe de jeunes. – Donner des responsabilités aux jeunes qui participent activement et qui sont demandeurs. – Laisser s’exprimer les jeunes et les encourager dans leur démarche (cercle de parole, bilan fin de journée, mur d’expression..) – Prendre du recul et de la distance pour laisser plus de place aux jeunes 2 Développer la notion de citoyenneté, de respect de l’autre – Donner la possibilité aux jeunes de s’impliquer dans des évènements créés par l’équipe d’animation. – Favoriser l’écoute, les temps de paroles, l’expression des opinions et des goûts (ateliers et jeux autour des compétences psychosociales) – Proposer des animations en lien avec la prévention, le tri des déchets, la sécurité routière, l’acceptation des différences. 3 Développer l’implication et la participation de tous – Mettre en place des activités dédiées aux filles et d’autres activités mixtes favorisant la bonne intégration des filles et des jeunes présentant un handicap. – Répartir équitablement les tâches, les responsabilités (tâches quotidiennes notamment). – Etre attentif à leurs demandes et besoins. 4 Permettre au jeune d’apprendre à mieux se connaître, exprimer ses choix, ses attentes pour favoriser la construction de son identité et son épanouissement durant le séjour. – Mise en place d’un espace d’expression ( ateliers de jeux de connaissance de soi, boîte à idée, mur d’expression, tableau des suggestions, cercle de parole…) – Aide à la construction de projets et mise en place d’ateliers type défis jeunes. – Activités dites “libres” ou “au choix” durant les temps informels, veillées… **B- Apprendre à vivre, trouver sa place au sein d’un groupe et dans la société.** 1 Développer le vivre ensemble, la découverte de l’autre – Proposer des activités de coopération, d’entraide et d’ateliers autour du Théâtre d’improvisation – Etre intransigeant et responsabiliser les jeunes sur les comportements non conformes aux règles du centre AB Camps et de la société. 2 Transmettre des valeurs de partage, de solidarité et d’entraide. – Mettre en avant l’engagement associatif, l’esprit d’initiative en sollicitant des partenaires associatifs et des intervenants bénévoles. – Proposer des activités de coopération où le jeune peut aider l’autre, développer son empathie, partager des valeurs communes. 3 Créer une cohésion et une dynamique de groupe. -Participation de tous aux différentes tâches. -Repas et/ou goûters pris en groupe. -Animation de jeux de connaissance de soi, de défi citoyen, de veillées, de journée et de grands jeux à thème. **C Vivre et grandir sur son territoire tout en apprenant à le connaître.** 1 Travailler en collaboration avec différentes structures de la Ville. -Partenariats avec des associations locales, club sportifs, ville de Mulhouse, office du tourisme… 2 Proposer des activités extérieures pour découvrir le Haut-Rhin, l’Alsace. – Faire sortir les jeunes de leur ville, leur quartier. – Mettre en avant les différentes possibilités qu’offre le territoire (nature, culture, patrimoine, loisirs…) grâce à une offre d’activités riches et variées (Parc Wesserling, Musée auto, , Expérience Parc, , Parc aventure, Randonnée Markstein, ferme pédagogique…) **D Sortir, s’évader, découvrir, consolider des apprentissages et vivre un temps de loisirs et de plaisir.** 1 Enrichir ses connaissances intellectuelles, artistiques, culturelles. -Impliquer des intervenants spécialisés (matières scolaires, danse, cirque, poterie, peinture, théâtre, musique, écriture, photo, montage vidéo , journal de la colo, reportage colo) – Activités de découverte de spectacles, d’évènements… – Jeux et animations à construire en fonctions de thèmes relatifs à l’art et la culture. **E Sensibiliser à la protection et au respect de l’environnement.** 1 Développer l’Eco Attitude – Responsabiliser les jeunes à jeter leurs papiers dans les poubelles. – Trier ses déchets (plastique/carton/verre/organique/autre). – Privilégier les produits locaux, de saison et/ou bio. – Sensibiliser au gaspillage, aux économies d’énergie 2 Découvrir l’environnement, la faune et la flore – Sortie VTT, Course d’orientation, Randonnées, – Rallye Photo, découverte de la faune et la flore de la région. – Choix d’activités en lien avec la nature environnante. – Appel à des intervenants extérieurs spécialisés (guides, moniteurs…)

Sur inscription

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Sportif Régional Alsace 68350 BRUNSTATT Mulhouse Les Coteaux Haut-Rhin



2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T23:59:00;2022-04-12T00:00:00 2022-04-12T23:59:00;2022-04-13T00:00:00 2022-04-13T23:59:00;2022-04-14T00:00:00 2022-04-14T23:59:00;2022-04-15T00:00:00 2022-04-15T17:00:00