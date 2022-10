Zababoum – Bal brésilien forro au Jazzique Le Jazzique, 14 octobre 2022, Lille.

Zababoum – Bal brésilien forro au Jazzique Vendredi 14 octobre, 20h30 Le Jazzique

Entrée libre

Zababoum vous fait danser au son du forró, musique typique et endiablée du Nord est du Brésil ! Venez danser au son de l’accordéon, du triangle, de la zabumba, de la flûte et des voix comme au Brésil

Le Jazzique 137 rue des postes Wazemmes Lille 59046 Nord Hauts-de-France

Le forró qu’est-ce que c’est ?

C’est une musique et une danse traditionnelle du nord-est du Brésil (le Nordeste), qui se joue à l’accordéon, au triangle et à la zabumba, parfois accompagnée du pandeiro ou du cavaquinho. On y ajoute aussi des chants, qui parlent du Brésil, de scène de la vie quotidienne, ou encore d’amour …

Comme précisé plus haut, le forró est aussi une danse de couple, comme un cousin de la salsa. Pour une immersion totale, Zababoum peut aussi se composer d’une danseuse en plus afin d’initier le public à la danse forró, pour pouvoir profiter d’une vraie soirée forró comme au Brésil.

Chez l’habitant, sur scène ou en pleine ville, Zababoum vous fera danser au son du forró pé de serra, le forró typique et endiablé du Nordeste du Brésil !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T20:30:00+02:00

2022-10-14T23:59:00+02:00

Zababoum