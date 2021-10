Lille LILLE / Institut pour la photographie Lille, Nord Le jazz et le livre photo LILLE / Institut pour la photographie Lille Catégories d’évènement: Lille

* A 19h30 les participants seront amenés à découvrir une brève histoire du jazz et des grands photographes qui ont marqués son histoire. On leur proposera de construire une frise avec des pochettes d’albums, des musiciens emblématiques et ceux qui ont immortalisés le jazz à son apogée. * A 20h30 un concert de musique expérimental gratuit sera organisé dans la cours de l’institut. * Toute la journée se tiendra en parallèle le salon TempleBooks #2 qui réuni quatorze éditeurs spécialisés dans le livre photo.

Les participants seront amenés à découvrir une brève histoire du jazz et des grands photographes qui ont marqués son histoire avant de participer à un concert. LILLE / Institut pour la photographie 11 Rue de Thionville, 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

