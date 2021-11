Gramat Gramat Gramat, Lot Le Jazz d’Hier à Aujourd’hui Gramat Gramat Catégories d’évènement: Gramat

Le Jazz d'Hier à Aujourd'hui Gramat, 4 décembre 2021

2021-12-04 20:30:00

Gramat Lot Conférence musicale par Robert Peyrillou, directeur artistique de Souillac en Jazz, membre de l’Académie des Victoires du Jazz.

Suivie d’un verre de l’amitié. +33 5 65 38 84 63 @m. cajarc

D807 Bibliothèque Gramat

