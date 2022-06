Le Jazz bat la campagne Saint-Pompain, 17 juin 2022, Saint-Pompain.

Le Jazz bat la campagne Saint-Pompain

2022-06-17 – 2022-06-17

Saint-Pompain 79160 Saint-Pompain

Dans ce concert hommage à Sidney Bechet, Yellow Bounce revisite la musique d’un des plus grands musiciens de la Nouvelle-Orléans, précurseur du jazz et de l’improvisation. De ses morceaux les plus célèbres (Petite Fleur, Dans Les Rues d’Antibes, Si Tu Vois Ma Mère…) aux plus méconnus (Temperamental, When The Sun Sets Down South…), Yellow Bounce vous embarque dans l’univers de ce compositeur de talent.

Concert gratuit

Buvette/sandwichs sur place – 19h30

Saint-Pompain

