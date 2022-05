Le jazz à l’écran Médiathèque Micheline Réau Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Le jazz à l'écran

Médiathèque Micheline Réau, le vendredi 13 mai 2022

20:00

Le jazz est monnaie courante au cinéma. Cette conférence ciné-concert propose des extraits de disques et vidéos concernant les compositeurs les plus importants ayant oeuvrés pour le cinéma et la télévision. En bonus, un intermède musical sera proposé par Daniel Brothier au saxophone. Tout public à partir de 12 ans. Sur inscription

Médiathèque Micheline Réau avenue Jean Jaurès Naintré

2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T22:00:00

