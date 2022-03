Le jazz à la rencontre de l’Amérique latine Le Phare, 12 mars 2022, Marseille.

Le jazz à la rencontre de l’Amérique latine

Le Phare, le samedi 12 mars à 20:30

Concert mensuel au théâtre le Phare. Une Programmation éclectique dans les styles, du classique, jazz, aux musiques actuelles et dans la notoriété, artistes confirmés, jeunes artistes, amateurs aux élèves de l’école Josmusik. Samedi 12 mars à 20h30, rejoignez-nous pour une ambiance jazzy revisité par l’Amérique latine ! Le groupe Kanabayén s’habille de Jazz Latino le samedi 12 mars, pour vous offrir un hommage aux grands compositeurs de Jazz et aux nouvelles tendances du latin jazz sud-américains, avec des arrangements très audacieux et originaux. Ce groupe réunit des talents de la scène marseillaise, l’excellent pianiste franco-italien Alain Vernerey, le percussionniste franco-argentin Georges Rocco Sedano et le bassiste et chanteur vénézuélien Eduardo Vals. Ces trois musiciens issus de la salsa caribéenne et de la chanson populaire sud-américaine nous ramènent au monde de la « fusion latina » à la façon d’un Tito Puente ou d’un Mongo Santamaria et d’autres. Avec Kanabayén, nous ferons un voyage à travers l’Amérique latine en ayant pour guide le jazz et les nouvelles tendances du jazz latino. Les artistes: Eduardo Vals – Bass Alain Vernerey – Piano Georges Rocco Sedano – Percussion ******* Tarif adulte : 12€ Tarif réduit (moins de 18ans) : 10€

12 / 10€

Le Phare 17 boulevard Louis Salvator, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T23:00:00