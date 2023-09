Cet évènement est passé La campagne a (vraiment) la patate ! LE JAYAC Quinsac Catégories d’Évènement: Dordogne

Quinsac La campagne a (vraiment) la patate ! LE JAYAC Quinsac, 9 septembre 2023, Quinsac. La campagne a (vraiment) la patate ! Samedi 9 septembre, 10h00 LE JAYAC L’organisation de l’évènement a été portée par l’association de prêt mutuel créée par Sébastien Reynier, administrateur MSA, les élus MSA du comité d’agence de Périgueux/Nontron, l’espace socioculturel « Le Ruban Vert » et le lieu de vie « Le comptoir des Gouyats ». Les organisateurs ont aussi embarqué avec eux des élèves des communes de Quinsac, Villars et Champagnac. Le programme de la journée était bien rempli : une exposition de vieux matériels agricoles, les stands des producteurs locaux, les jeux pour les enfants, des points de restauration sur place. Cet événement autour de la solidarité alimentaire a mis en évidence la force du réseau des élus MSA, engagés pour le développement de leur territoire et le bien-être de la population agricole et rurale. Bilan chiffré de la journée : Presque 2 tonnes de PDT vendues à 0,50 €, un prix défiant toute concurrence (180 pesées au total)

100 repas servis

Présence d’une quarantaine d’enfants. LE JAYAC QUINSAC Quinsac 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

