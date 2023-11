Marché de Noël au Jardin des Chirons Le Jardins des Chirons Largeasse, 15 décembre 2023, Largeasse.

Largeasse,Deux-Sèvres

Venez découvrir le Rocher Branlant sous ces couleurs hivernales, le temps d’une balade découvrez les producteurs du bocage en dégustant un potage ou un délicieux vin chaud. Arrêtez vous à la cabane du Père Noël pour déposer vos lettres ou encore achetez votre sapin de Noël made in Saint Paul en Gâtine.

Illuminations, boite aux lettres au Père Noël, animations, restauration, buvette, producteurs et artisans..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:00:00. .

Le Jardins des Chirons

Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Rocher Branlant in all its wintry glory. Take a stroll and discover the producers of the bocage while enjoying a soup or a delicious mulled wine. Stop off at Santa’s hut to drop off your letters, or buy a Christmas tree made in Saint Paul en Gâtine.

Illuminations, Santa’s letterbox, entertainment, refreshments, producers and craftsmen.

Venga a descubrir el Rocher Branlant en todo su esplendor invernal. Pasee y descubra a los productores del bocage mientras saborea una sopa o un delicioso vino caliente. Deténgase en la cabaña de Papá Noel para dejar sus cartas o comprar un árbol de Navidad fabricado en Saint Paul en Gâtine.

Iluminaciones, buzón de Papá Noel, animaciones, refrescos, productores y artesanos.

Entdecken Sie den Rocher Branlant in seinen winterlichen Farben, machen Sie einen Spaziergang und entdecken Sie die Produzenten der Bocage, während Sie eine Suppe oder einen köstlichen Glühwein probieren. Halten Sie an der Hütte des Weihnachtsmannes an, um Ihre Briefe abzugeben, oder kaufen Sie Ihren Weihnachtsbaum made in Saint Paul en Gâtine.

Illuminationen, Briefkasten für den Weihnachtsmann, Animationen, Essen und Trinken, Produzenten und Handwerker.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Bocage Bressuirais