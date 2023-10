Soirée tartiflette Le Jardins des Chirons Largeasse, 8 novembre 2023, Largeasse.

Largeasse,Deux-Sèvres

Venez vous restaurer dans la taverne bien au chaud pour une soirée tartiflette, le feu crépitera sous le préau le temps d’un verre de Riesling.

Sur réservation..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . EUR.

Le Jardins des Chirons

Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the warmth of the tavern for a tartiflette evening, while the fire crackles under the courtyard with a glass of Riesling.

Reservations required.

Venga a disfrutar del calor de la taberna para una velada de tartiflette, con el fuego crepitando en el patio mientras saborea una copa de Riesling.

Es necesario reservar.

Kommen Sie in die warme Taverne und genießen Sie einen Tartiflette-Abend, während das Feuer im Innenhof bei einem Glas Riesling knistert.

Reservierung erforderlich.

