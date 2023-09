Zombie Walk Le Jardins des Chirons Largeasse, 31 octobre 2023, Largeasse.

Largeasse,Deux-Sèvres

Venez découvrir le site du Rocher Branlant aux couleurs d’Halloween ! Frissonnez en entrant dans la taverne avec ses personnages et ses décorations uniques !

Rejoignez la marche Zombie le soir d’Halloween ! Survivant ou zombie vous devrez choisir votre camp avant d’arpenter les sentiers du Rocher Branlant..

2023-10-31

Le Jardins des Chirons

Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Rocher Branlant site in Halloween colors! Shiver as you enter the tavern with its unique characters and decorations!

Join the Zombie Walk on Halloween night! Whether you’re a survivor or a zombie, you’ll have to decide which side you’re going to be on before walking the trails of Rocher Branlant.

¡Venga a descubrir el recinto de Rocher Branlant con los colores de Halloween! Estremézcase al entrar en la taberna con sus personajes y decoraciones únicos

¡Únete a la Marcha Zombi en la noche de Halloween! Ya seas un superviviente o un zombi, tendrás que decidir de qué lado estás antes de partir por los senderos del Rocher Branlant.

Entdecken Sie den Ort Rocher Branlant in den Farben von Halloween! Erschaudern Sie beim Betreten der Taverne mit ihren einzigartigen Figuren und Dekorationen!

Schließen Sie sich am Halloween-Abend dem Zombie-Marsch an! Ob Überlebender oder Zombie, Sie werden sich für eine Seite entscheiden müssen, bevor Sie die Wanderwege des Rocher Branlant beschreiten.

