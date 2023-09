Stage sorcier et sorcière Le Jardins des Chirons Largeasse, 22 octobre 2023, Largeasse.

Largeasse,Deux-Sèvres

Venez découvrir le site du Rocher Branlant aux couleurs d’Halloween ! Frissonnez en entrant dans la taverne avec ses personnages et ses décorations uniques !

Participez aux stages de sorciers enfant, mélange de magie, de cuisine et d’histoires qui font peur dès 5 ans !.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Le Jardins des Chirons

Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Rocher Branlant site in Halloween colors! Shiver as you enter the tavern, with its unique characters and decorations!

Take part in our children’s wizarding workshops, a mix of magic, cooking and scary stories for children aged 5 and over!

¡Venga a descubrir el recinto de Rocher Branlant con los colores de Halloween! Estremézcase al entrar en la taberna con sus personajes y decoraciones únicas

Participe en los cursos infantiles de brujo, una mezcla de magia, cocina e historias de miedo para niños a partir de 5 años

Entdecken Sie den Ort Rocher Branlant in den Farben von Halloween! Erschaudern Sie, wenn Sie die Taverne mit ihren einzigartigen Figuren und Dekorationen betreten!

Nehmen Sie an den Hexenkursen für Kinder teil, einer Mischung aus Zauberei, Kochen und Gruselgeschichten ab 5 Jahren!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Bocage Bressuirais