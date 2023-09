Marche rose Le Jardins des Chirons Largeasse, 1 octobre 2023, Largeasse.

Largeasse,Deux-Sèvres

2ème édition de la Marche Rose, en la présence de la Ligue contre le cancer des Deux-Sèvres.

Les inscriptions se feront sur place. Deux parcours d’environ 7km et 15km ont été tracés.

À l’arrivée, vous pourrez profiter du snack ouvert, avec une formule à 10 €, comprenant : sandwich demi-baguette tradition, 2 saucisses de 90gr, sauce et frites..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 09:30:00. EUR.

Le Jardins des Chirons

Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



2nd edition of the Marche Rose, in the presence of the Ligue contre le cancer des Deux-Sèvres.

Registration will take place on site. Two routes of around 7km and 15km have been mapped out.

At the finish line, you’ll be able to take advantage of the open-air snack bar, with a 10? menu including: traditional half-baguette sandwich, 2 sausages (90g each), sauce and French fries.

2ª edición de la Marcha Rosa, en presencia de la Ligue contre le cancer des Deux-Sèvres.

Las inscripciones se realizarán in situ. Se han trazado dos recorridos de unos 7 km y 15 km.

En la línea de meta, podrá disfrutar de un snack bar al aire libre, con un menú de 10? que incluye un bocadillo tradicional de media baguette, 2 salchichas de 90 g, salsa y patatas fritas.

2. Ausgabe des Marche Rose, in Anwesenheit der Krebsliga des Departements Deux-Sèvres.

Die Anmeldungen werden vor Ort vorgenommen. Es wurden zwei Strecken von etwa 7 km und 15 km Länge abgesteckt.

Bei der Ankunft können Sie den offenen Imbiss mit einer Formel für 10 ? nutzen, die folgendes beinhaltet: Sandwich mit halbem Baguette, 2 Würstchen à 90 g, Soße und Pommes frites.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Bocage Bressuirais