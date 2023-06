Cinéma en plein air – Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Le Jardins des Chirons Largeasse, 28 juillet 2023, Largeasse.

Largeasse,Deux-Sèvres

Le Stella Moncoutant et l’Homme des bois associent leurs énergies pour vous proposer une nouvelle activité ! Du Cinéma en plein air ! Venez passez un bon moment en famille ou entre amis autour d’un film que l’on aime tous !

Pour cette première, nous avons choisi Astérix et Obélix Mission Cléopâtre !

Le snack sera ouvert pour le repas du soir ainsi que le bar ! Le Stella vous proposera également ses délicieuses confiseries..

Le Jardins des Chirons

Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Le Stella Moncoutant and L’Homme des Bois are joining forces to bring you a new activity! Open-air cinema! Come and spend some quality time with family and friends, watching a film we all love!

For this premiere, we’ve chosen Asterix and Obelix Mission Cleopatra!

The snack bar will be open for dinner, as will the bar! Le Stella will also be serving delicious sweets.

El Stella Moncoutant y el Homme des Bois unen sus fuerzas para ofrecerle una nueva actividad Cine al aire libre Ven a pasar un buen rato en familia o entre amigos viendo una película que a todos nos gusta

Por primera vez, hemos elegido Astérix y Obélix: Misión Cleopatra

La cafetería y el bar estarán abiertos para la cena Le Stella también servirá deliciosos dulces.

Das Stella Moncoutant und der Waldmensch vereinen ihre Energien, um Ihnen eine neue Aktivität anzubieten! Kino unter freiem Himmel! Verbringen Sie einen schönen Moment mit der Familie oder mit Freunden bei einem Film, den wir alle lieben!

Für diese Premiere haben wir uns für Asterix und Obelix Mission Kleopatra entschieden!

Die Snackbar wird für das Abendessen geöffnet sein, ebenso wie die Bar! Das Stella wird Ihnen auch seine köstlichen Süßigkeiten anbieten.

