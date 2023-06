Bal populaire – Moules frites Le Jardins des Chirons Largeasse, 14 juillet 2023, Largeasse.

Largeasse,Deux-Sèvres

Retour des bals populaires avec une ambiance Guinguette assurée! Nappe vichy, fleurs sauvages, bottes de paille, concert et surtout un traditionnel moules frites à volonté pour midi que vous pourrez accompagner si le cœur vous en dit d’un vin blanc du coin!.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 23:00:00. EUR.

Le Jardins des Chirons

Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The bals populaires return with a guaranteed Guinguette atmosphere! Gingham tablecloths, wild flowers, straw bales, live music and, above all, the traditional all-you-can-eat moules frites for lunch, which you can accompany with a local white wine if you feel like it!

Vuelven los bailes populares, ¡con un ambiente guinguette garantizado! Manteles de guinga, flores silvestres, balas de paja, música en directo y, sobre todo, los tradicionales mejillones con patatas fritas para almorzar, ¡que podrá acompañar con un vino blanco local si le apetece!

Die beliebten Bälle mit Guinguette-Atmosphäre sind wieder da! Vichykaro-Tischdecken, Wildblumen, Strohballen, Live-Musik und vor allem Moules Frites (Muscheln mit Pommes frites), die Sie nach Lust und Laune mit einem Weißwein aus der Region genießen können!

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Bocage Bressuirais