"Le jardinier face au changement climatique : enjeux et conseils": échange avec le public Jardins du Roi (jardin d'évocation Renaissance) et Parc de la Garenne, 5 juin 2022, Nérac.

Jardins du Roi (jardin d’évocation Renaissance) et Parc de la Garenne, le dimanche 5 juin à 14:00

Les végétations sont (en très grande partie) totalement dépendantes des conditions climatiques et pédologiques. C’est d’autant plus le cas dans nos jardins, car souvent nous y implantons des essences exogènes. Nos jardins sont généralement implantés depuis plusieurs années et le climat évolue ou fluctue de plus en plus, sans possibilité pour les systèmes « jardinés » en place de s’adapter, sans intervention. Nouvelles maladies, parasites et ravageurs émergents… Que faire ? Quelles solutions s’offrent à nous ? Venez à la rencontre des jardiniers de la Ville et soumettez leur vos problématiques « de terrain » pour en discuter ensemble. N’hésitez pas à amener vos photos, échantillons,… pour rendre l’échange plus vivant !

Rendez-vous au Théâtre de verdure dans le Parc de la Garenne, gratuit, tout public

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:30:00

