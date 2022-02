Le Jardin s’invite au Château Mézidon Vallée d’Auge, 26 mars 2022, Mézidon Vallée d'Auge.

2022-03-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-27 18:00:00 18:00:00 Château de Crèvecoeur-en-Auge CREVECOEUR EN AUGE

Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Pour l’ouverture de la saison 2022, le Château de Crèvecœur et la Société d’horticulture et de botanique de Lisieux organisent le temps d’un weekend un rendez-vous destiné aux amateurs et aux passionnés de plantes.

Durant ces deux jours, des professionnels du jardin pourront vous donner des conseils personnalisés.

De nombreuses animations viendront agrémenter votre visite : vente de végétaux, conférences et ateliers pour toute la famille !

Plus de 30 exposants vous proposent à la vente des arbres, des arbustes, des vivaces, des plantes fleuries

mais aussi des décorations de jardin, de l’outillage et des produits du jardin…

Au programme tout au long de la journée

* Foire aux plantes

* Stand conseil par la société d’horticulture de Lisieux

* Visite libre du château et des expositions

* Ateliers créatifs et cours d’art floral pour les enfants

Conférences

11h : Cours de taille de fruitier par la société d’horticulture de Lisieux (dans le verger)

12h : Cours de greffage de pommier par la société d’horticulture de Lisieux (dans le verger)

14h30 : Les plantes potagères du Moyen Âge à nos jours par Christiane d’Orléans

15h30 : Lombricompost, mode d’emploi par Damien Toulemonde

16h30 : Les jardins à histoires en Normandie par Christiane d’Orléans

Tombola avec tirage au sort

Restauration sur place

info@chateaudecrevecoeur.com +33 2 31 63 02 45 http://www.chateaudecrevecoeur.com/

