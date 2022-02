Le jardin s’invite au château Château de Crèvecoeur, 26 mars 2022, Crèvecœur-en-Auge.

_Durant ces deux jours, des professionnels du jardin pourront donner aux visiteurs des conseils personnalisés. De nombreuses animations viendront agrémenter la visite : vente de végétaux, conférences et ateliers pour toute la famille !_ **Au programme** * Foire aux plantes fleurs, arbustes, plantes, matériels et mobiliers de jardin * Stand conseil par la société d’horticulture de Lisieux conseils de jardinage et de botanique pour les passionnés * Visites libres du château et des expositions * Ateliers créatifs pour les enfants art floral, activités manuelles, coloriages… * Conférences * Tombola avec tirages au sort nombreux lots à gagner (valisettes de jardiniers, plantes…) * Restauration sur place

Entrée : 5€ • Gratuit pour les – de 14 ans

Le Château de Crèvecoeur et la Société d’horticulture et de botanique de Lisieux organisent le temps d’un weekend un rendez-vous destiné aux amateurs et aux passionnés de plantes.

Château de Crèvecoeur 14340 Crèvecoeur-en-Auge



