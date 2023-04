Visite guidée du Jardin sans Faim Le Jardin sans faim, 3 juin 2023, Asfeld.

L’association du « Jardin sans faim » est née en février 2020 avec pour objectif la création d’un vaste « jardin-forêt » aux portes du village d’Asfeld.

Le but de ce jardin participatif est de faire connaître le concept de « Jardin-Forêt comestible » et de recréer, par la même occasion, un espace riche en biodiversité dans une zone où l’agriculture intensive a fortement modelé le paysage.

Les 3000 m² du jardin ont été plantés avec de nombreuses variétés comestibles locales ou plus exotiques.

Le jardin ouvre ses portes avec une visite guidée qui accordera une attention particulière à la petite flore discrète qui réinvestit peu à peu l’espace du jardin.

Le Jardin sans faim Rue Jean-Baptiste Clément 08190 Asfeld Asfeld 08190 Ardennes Grand Est 0624764961 https://www.facebook.com/groups/1110557675813659 Nous voulons expérimenter et faire connaître ce concept de « Jardin Forêt comestible » et recréer, par la même occasion, un espace riche en biodiversité dans une zone où l’agriculture intensive a fortement modelé le paysage. Le jardin-forêt est un espace densément planté où les cultures sont organisées de façon étagée. Il est conçu de manière à créer un écosystème équilibré, varié et le plus autonome possible. Le terrain de 3000m² nous a été prêté par la mairie et charge à nous de veiller à sa mise en valeur écologique. L’association compte pour l’instant, une vingtaine de bénévoles qui se rencontrent le troisième dimanche de chaque mois. Nous avons déjà planté une quarantaine de fruitiers, des fixateurs d’azote, des arbres de variétés anciennes et curieuses et mis en place une centaine de mètres de haie. Le but de l’association est d’impliquer au maximum les habitants du village et de relocaliser la production de nourriture tout en montrant qu’il est possible de cultiver la terre sans utilisation de produits chimiques et en limitant notre bilan carbone. La nourriture sera produite pour les membres de l’association, mais aussi pour les non-membres dans un but partage et de redécouverte de notre patrimoine naturel et gustatif ! Parking gratuit sur place

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

