Visite du Tiers Lieu Le Jardin : des savoir-faire créatifs depuis son origine Samedi 16 septembre, 09h30, 15h00 Le Jardin Gratuit. Réservation obligatoire (outils d’inscription à partir de septembre). 5 visites le samedi (9 h 30 / 10 h 30 / 11 h 30 / 15 h / 16h). Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Durée : 30 à 45 min.

Le projet du Jardin valorise un lieu patrimonial de Saint-Nazaire et poursuit l’écriture d’une histoire marquée par la création.

L’Immeuble, riche de son histoire et de son patrimoine, est dédié à la création depuis sa construction, et plus particulièrement au meuble design. Bâti en 1954 à l’aide de l’indemnité de dommages de guerre allouée par l’Etat, ce bâtiment représente une architecture typique de la ville en cette période de reconstruction. L’immeuble a été pensé autour d’un espace d’habitation, d’ateliers de fabrication et d’un magasin dédié au mobilier contemporain.

Aujourd’hui Le Jardin est écosystème dédié à la création et au partage, rassemblant des bureaux privés pour les entrepreneurs et des espaces ouverts au public, dans un ensemble relié.

En franchissant les portes de ce lieu alternatif, chacun est invité à penser, produire, consommer autrement, et plus largement rêver, imaginer, construire, se nourrir et nourrir autrui… Pour créer de nouveaux paysages du vivant.

Le Jardin 36 avenue Albert de Mun 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Hyper Centre Loire-Atlantique Pays de la Loire

©PUK / Samia Hamlaoui