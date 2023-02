La musique d’un jardin en permaculture Le Jardin Réinventé Bourg-Charente Catégories d’Évènement: Bourg-Charente

Charente

La musique d'un jardin en permaculture 3 et 4 juin Le Jardin Réinventé

Sur inscription. Gratuit.

Le Jardin Réinventé 1 route de Veillard, 16200 Bourg-Charente Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine

06 10 42 76 02 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063619146652;https://www.instagram.com/lejardinreinvente/?hl=fr Le Jardin réinventé est une micro-ferme bio agroécologique menée en permaculture et sans utilisation d’énergie fossile. Avec l’utilisation de techniques respectueuses du vivant, nous cherchons à agrader les sols, favoriser la biodiversité, préserver des variétés oubliées, les adapter au territoire et augmenter la résilience du jardin face aux évolutions climatiques. Visite d’un jardin agroécologique mené en permaculture et découverte de l’impact de la musique et des chants des oiseaux sur le bien-être et le développement des fleurs et plantes.

