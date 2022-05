Le jardin potager du château de Sully Parc et jardin potager du château de Sully Sully Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Parc et jardin potager du château de Sully, le dimanche 5 juin à 14:00

En compagnie de _Madame Hanley_ notre spécialiste et passionée en histoire des jardins. Les commentaires auront lieu en continue durant l’après-midi. **À noter :** Le tarif d’entrée permet également une promenade libre dans le parc autour du château et le sous-bois avec le lavoir et la glacière.

4€50 | Possibilité de réserver vos entrées en ligne

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00

