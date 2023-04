Stages de vannerie et visite du jardin Le Jardin Polypodes Yvignac-la-Tour Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Yvignac-la-Tour Stages de vannerie et visite du jardin Le Jardin Polypodes, 3 juin 2023, Yvignac-la-Tour. Stages de vannerie et visite du jardin 3 et 4 juin Le Jardin Polypodes *5 €/personne, contact jardin : Uriel Dein 06 88 60 45 92, petite restauration – librairie – magazine Le Lien créatif – Vannerie au Jardin de la Levrette dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins»

stages de vannerie, réalisation collective d’une œuvre en osier, expo-vente de pièces uniques – voir détails (lien et inscription)

– Visite libre : Le jardin de la Levrette devient jardin polypodes : 1 ha de parc paysager, mi-ombragé, agrémenté de l’eau, structures en pierre, fer et nombreuses espèces végétales. Le Jardin Polypodes Jardin de la Levrette, 22350, Yvignac-la-Tour, Côtes d’Armor, Bretagne, France Yvignac-la-Tour 22350 Cotes-d’Armor Bretagne +33 (0)6 88 60 45 92 https://jardindelalevrette.com/ http://www.jardin-de-calade.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.leliencreatif.fr/wp-content/uploads/2023/04/flyer-vann-3-4-juin2023.pdf »}] Jardin paysagé boisé d’un hectare en mouvement perpétuel. Structures en bois, pierre ou métal émergent d’un cadre où la flore et la faune sauvage sont respectées. Au détour du chemin, cabanes, fontaines, gloriettes… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

©ChristinaOtto Détails Catégories d'Évènement: Côtes-d'Armor, Yvignac-la-Tour Autres Lieu Le Jardin Polypodes Adresse Jardin de la Levrette, 22350, Yvignac-la-Tour, Côtes d'Armor, Bretagne, France Ville Yvignac-la-Tour

