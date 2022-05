Le Jardin Partagé de Jonzac Jardin Partagé Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Jardin Partagé, le vendredi 3 juin à 09:30

Ce jardin clos de murs situé en centre ville est un potager ou des jardiniers amateurs se retrouvent chaque semaine pour découvrir le jardinage dans un esprit convivial. Le jardin est cultivé de manière collective avec partage de la production (légumes, fruits). Lieu d’apprentissage, il est aussi un lieu de partage d’amitié, de rencontre, d’échange pour des personnes d’horizon divers. Exposition sur l’historique du projet & Echanges sur les pratiques culturales et le fonctionnement du jardin dans la perspective de la thématique 2022 des rendez-vous aux jardins.

