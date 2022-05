Le jardin panoramique de la Maison de la Haute Seille Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille Château-Chalon Catégories d’évènement: Château-Chalon

Jura

Le jardin panoramique de la Maison de la Haute Seille Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille, 3 juin 2022, Château-Chalon. Le jardin panoramique de la Maison de la Haute Seille

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille

Installés dans le magnifique jardin panoramique de la Maison de la Haute Seille, 8 artistes plasticiens expriment la volatilité de leurs imaginaires respectifs. Une ambiance poétique associant créations artistiques contemporaines et espaces végétalisés pédagogiques Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille 26 rue de l’église, 39210 Château-Chalon Château-Chalon Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T11:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Château-Chalon, Jura Autres Lieu Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille Adresse 26 rue de l’église, 39210 Château-Chalon Ville Château-Chalon lieuville Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille Château-Chalon Departement Jura

Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille Château-Chalon Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-chalon/

Le jardin panoramique de la Maison de la Haute Seille Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille 2022-06-03 was last modified: by Le jardin panoramique de la Maison de la Haute Seille Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille 3 juin 2022 Château-Chalon Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille Château-Chalon

Château-Chalon Jura