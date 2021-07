Betschdorf Betschdorf 67660, Betschdorf Le jardin naturel en permaculture Betschdorf Betschdorf Catégories d’évènement: 67660

Betschdorf

Le jardin naturel en permaculture Betschdorf, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Betschdorf. Le jardin naturel en permaculture 2021-09-18 – 2021-09-18

Betschdorf 67660 Betschdorf EUR Nous aborderons les différentes composantes d’un jardin naturel. Mathieu LAUNAY (Une Oasis au cœur de la ville) interviendra sur la partie conception d’un jardin en permaculture. Les différentes composantes d’un jardin nature seront abordées. Intervention sur la partie conception d’un jardin en permaculture. +33 6 60 63 50 54 Nous aborderons les différentes composantes d’un jardin naturel. Mathieu LAUNAY (Une Oasis au cœur de la ville) interviendra sur la partie conception d’un jardin en permaculture. dernière mise à jour : 2021-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: 67660, Betschdorf Étiquettes évènement : Autres Lieu Betschdorf Adresse Ville Betschdorf lieuville 48.89926#7.92032