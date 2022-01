Le Jardin Musical, atelier d’éveil musical Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Le Jardin Musical, atelier d'éveil musical Saint-Quentin, 8 janvier 2022, Saint-Quentin.

2022-01-08 – 2022-01-08

Saint-Quentin Aisne Le conservatoire de musique de Saint-Quentin vous propose un atelier d’éveil musical pour les tout-petits.

Au programme : chansons, jeux musicaux, créations avec des petites percussions, comptines… une invitation pour les enfants à entrer, en petit groupe, dans le monde sonore et musical. Pour les enfants de 3 à 4 ans

Tarif unique : 4 €

Sur réservation auprès du conservatoire de musique 03 23 62 29 30. Pixabay

Saint-Quentin

